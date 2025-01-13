"Сити": что почитать из новинок Алексея Иванова и Алексея Алехина

В программе "Сити" рассказали о двух ярких книжных новинках.

Роман "Вегетация" Алексея Иванова – научно-фантастический боевик о постапокалиптическом Южном Урале. В мире, пораженном радиацией, разумные деревья ведут борьбу с людьми и машинами. Динамичные экшен-сцены делают книгу похожей на сценарий для кино или видеоигры.

Книга "Мясорубка. Как Россия полюбила кровавый спорт" Алексея Алехина рассказывает об истории и современности боевых единоборств в России. Это – хроника событий, полная интересных деталей и неожиданных открытий, которые оценят как поклонники жанра, так и те, кто далек от этой темы.

Об этом – в программе "Сити".