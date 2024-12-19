19 декабря, 16:06Политика
Путин уверен, что бумажная журналистика и бумажные книги сохранятся
Фото: 123RF/czgur
Бумажные книги и пресса не исчезнут, если будут наполнены достойным содержанием, заявил Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
"Мне думается, что бумажная журналистика так же будет иметь свое место в этом огромном меняющемся мире, как и бумажная книга. Но есть же возможность полистать гаджет, и там хорошим шрифтом все изложено на разных языках. Я сам, честно говоря, иногда этим пользуюсь", – сказал президент.
Путин добавил, что главным остается содержание.
Между тем ВЦИОМ выяснил, что российские граждане чаще читают литературу, чем новости и социальные сети. Порядка 40% россиян читают художественные произведения. В то же время каждый третий гражданин РФ в течение последней недели читал профессиональную, научную или научно-познавательную литературу.
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