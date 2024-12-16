"Сити": какие комиксы стоит прочитать

Команда проекта "Сити" составила подборку комиксов, которые стоит прочитать.

Первый комикс рассказывает об избранном президенте США Дональде Трампе. В нем собраны цитаты с предисловием переводчика. Он объясняет, что переводить Трампа сложно, потому что сотни переводчиков по всему миру безуспешно пытаются привнести в его речи хоть немного смысла.

Также можно прочитать комикс о писателе Михаиле Булгакове. В нем описана фантазия на тему биографии, отношений со всеми его женами. Почитать для самообразования не получится. Это для продвинутых булгаковедов.

Еще один комикс – про исполнителя Михаила Шуфутинского. Проекту шесть лет. Каждую из описанных историй рисовали разные художники, это безумно в хорошем смысле, кроме восторга ничего не вызывает.

Подробнее – в программе "Сити".