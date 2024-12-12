"Сити": топ-5 фильмов в столичных кинотеатрах

Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, на которые стоит сходить в Москве. На пятом месте – российско-белорусское фэнтези "Черный замок". Четвертое место досталось новогоднему ромкому "Совсем ошалели" с Анной Михалковой и Гошей Куценко в главных ролях.

Тройку лидеров замыкает семейная комедия "Баба Яга спасает Новый год". Серебро рейтинга досталось драме "Мария" о жизни оперной дивы Марии Каллас с Анджелиной Джоли в главной роли. Первое место занял семейный комедийный сериал "Мамонты" с Юрием Стояновым.

Подробнее – в программе "Сити".