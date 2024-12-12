Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 декабря, 16:45

Культура

"Сити": топ-5 фильмов в столичных кинотеатрах

"Сити": топ-5 фильмов в столичных кинотеатрах

"Моя Москва": Дмитрий Миллер. Часть 1

"Культура за 100 секунд": в Музее Москвы проходит выставка проекта "Москва без окраин"

"Это Москва. Бизнес": как работает авторское право на музыкальные композиции

Актер Артем Кошман рассказал о нашумевшем фантастическом сериале и своем персонаже

На сцену театра Современник" вернулся спектакль "Старший сын"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 декабря

"Сити": какие концерты стоит посетить на этой неделе в Москве

Ставка за четыре билета на "Щелкунчика" в Большом театре превысила 1 млн руб

"Звезды советского экрана": Алина Покровская

Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, на которые стоит сходить в Москве. На пятом месте – российско-белорусское фэнтези "Черный замок". Четвертое место досталось новогоднему ромкому "Совсем ошалели" с Анной Михалковой и Гошей Куценко в главных ролях.

Тройку лидеров замыкает семейная комедия "Баба Яга спасает Новый год". Серебро рейтинга досталось драме "Мария" о жизни оперной дивы Марии Каллас с Анджелиной Джоли в главной роли. Первое место занял семейный комедийный сериал "Мамонты" с Юрием Стояновым.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуракиновидеоАлина ГилеваАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика