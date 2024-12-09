Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка к 90-летию Кира Булычева проходит в Москве

"Культура за 100 секунд": выставка к 90-летию Кира Булычева проходит в Москве

В Театре на Таганке прошла премьера "Сказки о потерянном времени"

Книжная ярмарка Non/fiction работает в Гостином дворе

"Раскрывая тайны звезд": Елена Валюшкина

"Киноулица": Семен Морозов

Московская музейная неделя приглашает на бесплатные выставки

Новогодняя комедия Даниила Иванова стала триумфатором фестиваля "Зимний"

"Откройте, Давид": Лариса Долина

В концертном зале "Зарядье" прошел музыкальный спектакль для детей

"Деньги 24. Итоги": в Москве запустили пилотный проект с новыми правилами посещения театра

В Подземном музее парка "Зарядье" начала работу выставка, посвященная 90-летию со дня рождения писателя Кира Булычева. Экспозиция представляет личные вещи писателя, а также живописные работы и материалы, связанные с экранизацией его произведений.

Театр эстрады приглашает на фестиваль "Волшебная лампа Алладина". На представлении можно будет увидеть танцевальные номера и красивые костюмы. В фойе зрителей будут ждать Дед Мороз и Снегурочка.

На больших экранах можно будет посмотреть фильм "Мария" с актрисой Анджелиной Джоли. Фильм рассказывает о всемирно известной оперной диве Марие Каллас.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкифестиваликиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика