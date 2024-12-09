"Культура за 100 секунд": выставка к 90-летию Кира Булычева проходит в Москве

В Подземном музее парка "Зарядье" начала работу выставка, посвященная 90-летию со дня рождения писателя Кира Булычева. Экспозиция представляет личные вещи писателя, а также живописные работы и материалы, связанные с экранизацией его произведений.

Театр эстрады приглашает на фестиваль "Волшебная лампа Алладина". На представлении можно будет увидеть танцевальные номера и красивые костюмы. В фойе зрителей будут ждать Дед Мороз и Снегурочка.

На больших экранах можно будет посмотреть фильм "Мария" с актрисой Анджелиной Джоли. Фильм рассказывает о всемирно известной оперной диве Марие Каллас.

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