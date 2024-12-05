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Новости

05 декабря, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": в Театре Наций покажут спектакль "Палата № 6"

"Культура за 100 секунд": в Театре Наций покажут спектакль "Палата № 6"

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В Театре Наций покажут спектакль "Палата № 6" 5 декабря. Он поставлен по пьесе Льва Додина, написанной по мотивам повести А. П. Чехова.

Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction пройдет в Гостином Дворе с 5 по 8 декабря. Помимо продажи книг, там будут идти лекции, мастер-классы и презентации.

На большие экраны вышла французская картина "Дикий алмаз". Фильм посвящен проблеме зависимости от чужого мнения.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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