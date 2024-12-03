"Культура за 100 секунд": стартовал зимний сезон фестиваля "Усадьбы Москвы"

В Москве начался новый сезон проекта "Усадьбы Москвы". Дворянские имения, парки и старинные особняки подготовили специальную программу до 28 февраля. Например, в музее-заповеднике "Царицыно" работает почтовая станция, через которую можно отправить новогодние открытки своим близким.

Между тем в столице заработала "Почта Деда Мороза". Отправить свое письмо главному волшебнику страны можно с помощью одного из 150 ящиков в разных локациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.