03 декабря, 13:00Город
"Культура за 100 секунд": стартовал зимний сезон фестиваля "Усадьбы Москвы"
В Москве начался новый сезон проекта "Усадьбы Москвы". Дворянские имения, парки и старинные особняки подготовили специальную программу до 28 февраля. Например, в музее-заповеднике "Царицыно" работает почтовая станция, через которую можно отправить новогодние открытки своим близким.
Между тем в столице заработала "Почта Деда Мороза". Отправить свое письмо главному волшебнику страны можно с помощью одного из 150 ящиков в разных локациях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.