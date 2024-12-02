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Новости

02 декабря, 13:00

Город

"Культура за 100 секунд": москвичей приглашают в резиденцию Деда Мороза

"Культура за 100 секунд": москвичей приглашают в резиденцию Деда Мороза

В театре на Трубной состоялась премьера первой части трилогии писателя Сухово-Кобылина

Билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр раскупили за 2 минуты

Большой театр начнет продавать билеты на "Щелкунчика" утром 2 декабря

В Москве стартовал фестиваль авторского кино "Зимний"

В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя прошел финал конкурса "Романсиада"

Продажа билетов на балет "Щелкунчик" откроется 2 декабря

Выставка абстрактного искусства проходит в московском ГУМе

"Киноулица": Элеонора Шашкова

"Раскрывая тайны звезд": к 55-летию Дмитрия Марьянова

В Москве стартовал проект "Зима в Москве". В нем принимает участие резиденция Деда Мороза. Там проводят экскурсии, мультимедийные квесты и мастер-классы.

В "Зарядье" до конца декабря проходит Московский зимний музыкальный фестиваль. Космооперу "Дидона и Эней" на сцене фестиваля можно будет посмотреть в среду, 3 декабря.

На большие экраны вышел новый документальный фильм "Хаяо Миядзаки и птица". Картину создавали в течение 7 лет.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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