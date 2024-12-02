"Культура за 100 секунд": москвичей приглашают в резиденцию Деда Мороза

В Москве стартовал проект "Зима в Москве". В нем принимает участие резиденция Деда Мороза. Там проводят экскурсии, мультимедийные квесты и мастер-классы.

В "Зарядье" до конца декабря проходит Московский зимний музыкальный фестиваль. Космооперу "Дидона и Эней" на сцене фестиваля можно будет посмотреть в среду, 3 декабря.

На большие экраны вышел новый документальный фильм "Хаяо Миядзаки и птица". Картину создавали в течение 7 лет.

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