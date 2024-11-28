"Культура за 100 секунд": крупные катки начинают работать в Москве

В Москве начинают работать крупные катки. Самый большой каток откроется на ВДНХ. Также скоро заработают катки в парке Горького и в парке "Сокольники". На катках будут проходить утренние зарядки, ночные катания и вечеринки.

Выставка "Здравствуй, Мурзилка" открылась в музейном центре "Зубовский, 15". Журналу "Мурзилка" исполнилось в этом году 100 лет. На выставке можно будет увидеть архивные журналы.

На больших экранах показывают киноверсию балета "Катарина, или Дочь разбойника". Его можно будет посмотреть в кинотеатрах сети "Каро" и "Окко" на Щелковской.