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28 ноября, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": крупные катки начинают работать в Москве

"Культура за 100 секунд": крупные катки начинают работать в Москве

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В Москве начинают работать крупные катки. Самый большой каток откроется на ВДНХ. Также скоро заработают катки в парке Горького и в парке "Сокольники". На катках будут проходить утренние зарядки, ночные катания и вечеринки.

Выставка "Здравствуй, Мурзилка" открылась в музейном центре "Зубовский, 15". Журналу "Мурзилка" исполнилось в этом году 100 лет. На выставке можно будет увидеть архивные журналы.

На больших экранах показывают киноверсию балета "Катарина, или Дочь разбойника". Его можно будет посмотреть в кинотеатрах сети "Каро" и "Окко" на Щелковской.

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