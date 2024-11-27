В Госдуме призвали пойти навстречу режиссеру Кустурице в получении гражданства РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сербский режиссер Эмир Кустурица, пожелавший получить российское гражданство, сможет поделиться своим опытом с отечественными кинематографистами. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Она не исключила, что Кустурица поможет наладить "более надежные мосты" между Сербией и Россией. Ему, считает депутат, надо "пойти навстречу".

"Наверное, у него будет больше возможностей реализовывать свои творческие замыслы сегодня в России, чем на нынешнем Западе. Там сегодня деньги под его замечательные творения найти будет очень сложно при такой русофобии, которая есть. Взаимоотношения с Сербией у нас, по-моему, нормальные", – рассказала парламентарий.

Драпеко напомнила, что в области культуры между Россией и Сербией заключено соглашение.

О своем намерении получить гражданство РФ Кустурица заявил накануне. Сейчас у него есть два гражданства – сербское и французское. При этом, с его слов, он уже считает себя россиянином и новый паспорт ему нужен, чтобы снимать фильмы.