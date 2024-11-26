26 ноября, 20:12Культура
Кустурица заявил о своем намерении получить российское гражданство
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил Москве 24 о своем намерении получить российское гражданство.
В настоящее время у режиссера есть два гражданства – сербское и французское.
"Российское (гражданство получать. – Прим. ред.) буду, да", – подтвердил режиссер.
При этом он сказал, что уже считает себя россиянином. По словам Кустурицы, новый паспорт ему нужен для того, чтобы снимать фильмы.
Режиссер также посетовал, что Россия и Сербия слишком мало сотрудничают друг с другом в области культуры, хотя жители обеих стран являются представителями очень близких культур.
Ранее Кустурица заявлял, что у Запада не выйдет отменить русскую культуру. Тогда же он говорил о планах снять фильм в Москве. Так, сюжет "Как я не снял "Преступление и наказание" расскажет о режиссере, который хочет создать кино. При чем этому режиссеру деньги на съемки даст некий богач взамен на убийство его жены.
"Интервью": Эмир Кустурица – о первом русском фильме