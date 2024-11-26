Кустурица заявил о своем намерении получить российское гражданство

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил Москве 24 о своем намерении получить российское гражданство.

В настоящее время у режиссера есть два гражданства – сербское и французское.

"Российское (гражданство получать. – Прим. ред.) буду, да", – подтвердил режиссер.

При этом он сказал, что уже считает себя россиянином. По словам Кустурицы, новый паспорт ему нужен для того, чтобы снимать фильмы.

Режиссер также посетовал, что Россия и Сербия слишком мало сотрудничают друг с другом в области культуры, хотя жители обеих стран являются представителями очень близких культур.

Ранее Кустурица заявлял, что у Запада не выйдет отменить русскую культуру. Тогда же он говорил о планах снять фильм в Москве. Так, сюжет "Как я не снял "Преступление и наказание" расскажет о режиссере, который хочет создать кино. При чем этому режиссеру деньги на съемки даст некий богач взамен на убийство его жены.

