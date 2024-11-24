Режиссер Кустурица: удар "Орешником" по Украине был зрелищным и масштабным

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Удар по Украине ракетой средней дальности "Орешник", который стал ответом России на действия западных стран, направленные на эскалацию украинского конфликта, был оперативным, зрелищным и масштабным. Такое мнение высказал сербский режиссер Эмир Кустурица, передает RT.

Госдепартамент США ранее подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

После этого Украина ударила западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях. В связи с этим Россия 21 ноября нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам Владимира Путина, таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял президент.

