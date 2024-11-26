Режиссер Эмир Кустурица рассказал о том, как культура объединяет души

Режиссер Эмир Кустурица рассказал о том, чем Сербия и Россия могут быть полезны друг другу, а также о том, как культура объединяет души. Он отметил, что сербы и русские очень близки как люди и как представители православной культуры. При этом, по его мнению, у России и Сербии мало культурной коллаборации.

Большое интервью с режиссером Эмиром Кустурицей выйдет во вторник, 26 ноября, в эфире телеканала Москва 24.