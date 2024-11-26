Режиссер Эмир Кустурица рассказал том, чему стоит уделять внимание в солидном возрасте

Режиссер Эмир Кустурица поделился своим опытом о том, как поддерживать здоровье мозга и тела. Он отметил, что в молодости ему часто говорили о важности заботы о мозге, но с возрастом он осознал, что тело также требует внимания.

Режиссер подчеркнул, что люди, которые на протяжении жизни занимались умственным трудом, как правило, не сталкиваются с проблемами памяти и когнитивных функций. Вместо этого, по его словам, у них могут возникать проблемы с телом, и для их решения необходимо регулярно заниматься физической активностью, например, гулять и бегать.

Большое интервью с режиссером Эмиром Кустурицей выйдет во вторник, 26 ноября, в эфире телеканала Москва 24.