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21 ноября, 08:05

Культура

"Моя Москва": Олег Алмазов. Часть 1

"Моя Москва": Олег Алмазов. Часть 1

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Актер Олег Алмазов шутит, что поезд и самолет для него – такие же обычные виды транспорта, как метро и автобус для простого горожанина. Он живет в Санкт-Петербурге, но много работает в Москве. Впервые актер приехал в столицу в школьные годы.

В этом выпуске на прогулке по району Останкино артист вспомнит, в чем заключалось детское московское счастье, расскажет, как брюки превратились в элегантные шорты, и раскроет другие секреты своей Москвы – Москвы Олега Алмазова.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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