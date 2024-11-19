"Моя Москва": Наталья Хорохорина. Часть 1

Актриса Наталья Хорохорина, родившаяся в простой семье водителя грузовика и работницы совхоза, с детства мечтала играть в кино. Свою известность она обрела благодаря роли обычной советской буфетчицы Маши в фильме "Пираты ХХ-го века".

В этом выпуске на прогулке по Хорошёвскому району заслуженная артистка России вспомнит, как летала в Москву из Подмосковья на вертолете, признается, за что полюбила Ходынку, и расскажет, какая она – ее Москва.

Подробнее – в программе "Моя Москва".