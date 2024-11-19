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19 ноября, 08:00

Культура

"Моя Москва": Наталья Хорохорина. Часть 1

"Моя Москва": Наталья Хорохорина. Часть 1

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Актриса Наталья Хорохорина, родившаяся в простой семье водителя грузовика и работницы совхоза, с детства мечтала играть в кино. Свою известность она обрела благодаря роли обычной советской буфетчицы Маши в фильме "Пираты ХХ-го века". 

В этом выпуске на прогулке по Хорошёвскому району заслуженная артистка России вспомнит, как летала в Москву из Подмосковья на вертолете, признается, за что полюбила Ходынку, и расскажет, какая она – ее Москва.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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