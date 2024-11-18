Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 10:00

Новости

Территорию ВДНХ начали украшать к Новому году

Территорию ВДНХ начали украшать к Новому году

Почти 20 тыс жителей САО переехали по программе реновации за последние 6 лет

"Это Москва. Строительство": топ-5 необычных лифтов

Дептранс Москвы рассказал о дорожной обстановке 18 ноября

Почта Деда Мороза начала работать в Москве

Новогодние украшения начали устанавливать на улицах Москвы

Новости часа: Третьяковская галерея представила новую выставку на ВДНХ

На ВДНХ начали украшать территорию к Новому году

Новости часа: московские школьники и студенты колледжей совершили почти 300 походов с лета

В "Москино" завершилась развлекательная программа

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Территорию ВДНХ начали украшать к Новому году. В скором времени посетители выставки смогут пройти через сияющую арку, насладиться яркими инсталляциями и сделать фотографии у традиционного огромного елочного шара. 

Если вы стали очевидцем какого-либо события, присылайте фото и видео в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика