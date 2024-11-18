Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Территорию ВДНХ начали украшать к Новому году. В скором времени посетители выставки смогут пройти через сияющую арку, насладиться яркими инсталляциями и сделать фотографии у традиционного огромного елочного шара.

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