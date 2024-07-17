Собянин: выпуск машин и оборудования в Москве за пять лет вырос в пять раз

Выпуск машин и оборудования в Москве вырос за последние пять лет в пять раз. О достижениях столичной промышленности в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что машино- и приборостроение являются ключевыми отраслями реального сектора городской экономики. Потому столичные власти применяют все средства для стимулирования развития этих отраслей.

Всего в отрасли работает более тысячи столичных компаний. Москва производит станки и конвейеры, промышленных роботов, лифты и технологическое оборудование, которое затем применяется в самых разных сферах: от сельского хозяйства до космической сферы.

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