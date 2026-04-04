Свыше 200 тыс человек посетили парад трамваев в Москве

Более 200 тысяч человек посетили парад трамваев и выставку ретротранспорта в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В рамках парада колонна исторической техники впервые проехала от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского. Тысячи людей приветствовали вагоны вдоль всей трассы.

На выставке под открытым небом представили более 50 уникальных экспонатов, в число которых вошли 16 трамваев разных поколений и порядка 40 ретроавтомобилей.

"Мы провели 21-й по счету парад трамваев. Этот вид транспорта остается настоящим символом нашего города, его любят москвичи всех поколений", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в текущем году число беспилотных трамваев в Москве вырастет до 15 – планируется запустить еще 11 новых составов. При этом поставка 50 трамваев "Львенок-Москва" завершит полное обновление парка столицы. Продолжится и развитие трамвайных диаметров – появится маршрут Т2 от МЦД Новогиреево до станции метро "Чертановская".

