Число пострадавших при ударах по ОАЭ выросло до 217

Число пострадавших в результате ударов по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) выросло до 217. Об этом сообщило Минобороны государства в соцсети Х.

Ведомство подчеркнуло, что пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. Среди них присутствуют также граждане России, Ирана, Турции, Швеции, Индонезии, Ирака, а также уроженцы стран Африки и Ближнего Востока.

"Министерство обороны... по-прежнему полностью подготовлено и готово противостоять любым угрозам и будет решительно противостоять всему, что направлено на подрыв безопасности страны", – говорится в сообщении.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В результате одного из ударов по Ирану погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что его убийство не останется безнаказанным.

Недавно Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что планирует нанести удары по объектам 18 американских и других компаний на Ближнем Востоке в ответ на действия США.

При этом в марте Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по завершению конфликта. По словам американского президента Дональда Трампа, Иран согласился с большей частью плана.

