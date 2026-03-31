КСИР пригрозил США ударами по объектам 18 компаний на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) планирует нанести удары по объектам 18 американских и других компаний на Ближнем Востоке в ответ на действия США. Об этом сообщает иранское телевидение со ссылкой на военное крыло.

В КСИР уточнили, что атаки планируются с 20:00 по тегеранскому времени 1 апреля.

Как утверждает корпус, компании якобы являются активными участниками террористического планирования в отношении Ирана.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В марте Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по завершению конфликта. По данным СМИ, Иран в своем ответе на предложение заявил о необходимости прекращения агрессии.

При этом американский президент Дональд Трамп рассказал, что Тегеран согласился с большей частью американского плана по урегулированию конфликта.

