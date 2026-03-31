Иран провел 88-й этап операции против США и Израиля

Фото: AP Photo/Maya Levin

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провели 88-й этап ответной операции против США и Израиля. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу КСИР.

"Сегодня (31 марта 2026 года. – Прим. ред.) на рассвете отважные бойцы ВМС КСИР в ходе 88-й волны операции "Правдивое обещание – 4" нанесли тяжелые удары по целям американских и сионистских террористов в ходе мощного наступления", – говорится в заявлении.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. В ответ на это Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Кроме того, КСИР ударил по израильскому НПЗ в Хайфе, после чего в промышленной зоне начался пожар. По данным СМИ, в операции принимали участие не только силы Ирана, но и ливанского шиитского движения "Хезболла".