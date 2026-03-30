Иран подтвердил гибель главы ВМС КСИР Алирезы Тангсири

Иран подтвердил гибель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), контр-адмирала Алирезы Тангсири. Текст заявления приводит иранская гостелерадиокомпания.

В сообщении указано, что "мученик контр-адмирал" Тангсири получил тяжелые смертельные ранения.

26 марта в СМИ появилась информация, что Тангсири мог погибнуть после удара в районе Бендер-Аббас на юге Ирана. Однако не было информации о том, при каких обстоятельствах произошел удар и кто его нанес.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после того, как США и Израиль нанесли удар по Ирану в конце февраля. В ответ на это Исламская Республика стала вести обстрелы еврейского государства и американских военных баз на Ближнем Востоке.

