04 апреля, 15:53

Политика

ВС Ирана сбили три самолета и два вертолета США при помощи новых систем ПВО

Фото: ТАСС/AP/Vahid Salemi

Вооруженные силы Ирана сбили три самолета и два вертолета американской армии 3 апреля при помощи новых систем ПВО. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования Хатам аль-Анбия Эбрахим Зольфагари в эфире гостелерадиокомпании IRIB.

Он уточнил, что бойцы уничтожили американский самолет пятого поколения F-35.

"ПВО сухопутных сил КСИР сбили самолет A-10 и два вертолета Black Hawk… бойцы ПВО армии сбили самолет A-10", – добавил Зольфагари.

3 апреля СМИ сообщили, что силы Ирана уничтожили американский истребитель. Журналисты уточнили, что пилот катапультировался, однако мог попасть в плен. В свою очередь, центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия" сообщал об уничтожении истребителя F-35.

Позже СМИ указали, что поисковая операция США по спасению пилота сбитого истребителя провалилась. Они добавили, что один из вертолетов, участвовавший в мероприятии, был атакован иранскими ПВО неподалеку от границы и покинул зону операции.

Затем американские телеканалы заявили о спасении одного из двух членов экипажа истребителя. В рамках поисковой операции в центральных и юго-западных районах Ирана заметили самолет C-130 и два вертолета UH-60 Black Hawk.

Новости мира: Иран нанес удар по авианосцу "Авраам Линкольн" ВМС США

