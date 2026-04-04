ВС Ирана сбили три самолета и два вертолета США при помощи новых систем ПВО

Вооруженные силы Ирана сбили три самолета и два вертолета американской армии 3 апреля при помощи новых систем ПВО. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования Хатам аль-Анбия Эбрахим Зольфагари в эфире гостелерадиокомпании IRIB.

Он уточнил, что бойцы уничтожили американский самолет пятого поколения F-35.

"ПВО сухопутных сил КСИР сбили самолет A-10 и два вертолета Black Hawk… бойцы ПВО армии сбили самолет A-10", – добавил Зольфагари.

3 апреля СМИ сообщили, что силы Ирана уничтожили американский истребитель. Журналисты уточнили, что пилот катапультировался, однако мог попасть в плен. В свою очередь, центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия" сообщал об уничтожении истребителя F-35.

Позже СМИ указали, что поисковая операция США по спасению пилота сбитого истребителя провалилась. Они добавили, что один из вертолетов, участвовавший в мероприятии, был атакован иранскими ПВО неподалеку от границы и покинул зону операции.

Затем американские телеканалы заявили о спасении одного из двух членов экипажа истребителя. В рамках поисковой операции в центральных и юго-западных районах Ирана заметили самолет C-130 и два вертолета UH-60 Black Hawk.

