Парк московских трамваев обновят на 97% к концу года

Парк трамваев в Москве обновится на 97% к концу 2026 года, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр напомнил, что все данные транспортные средства в городе отечественного производства. В ближайшее время ожидается поставка еще 50 новых составов, оснащенных системами для беспилотного управления.

"Каждый год количество пассажиров на московском трамвае растет. Ожидаем, что будут новые рекордные цифры по пассажирам. В этом завершим программу, которую мэр Москвы нам поручил, по замене всех трамваев новыми", – отметил он.

В текущем году московскому трамваю исполняется 127 лет. В честь этого события 4 апреля в мегаполисе проходит Весенний парад трамваев. Колонна, состоящая из 16 исторических вагонов разных эпох, проедет по маршруту от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского.

Сразу после гости смогут посетить выставку исторической техники. Также их ждут интерактивные зоны в духе 1930-х годов, показ костюмов работников трамвайного комплекса, фотозоны, детские площадки, мастер-классы и игры.