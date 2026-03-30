Парад трамваев пройдет в Москве 4 апреля

Парад трамваев в Москве состоится 4 апреля, передал столичный Дептранс со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Московскому трамваю исполняется 127 лет. К этой дате мы подготовили большой подарок для жителей и гостей города", – отметил вице-мэр.

Старт парада назначен на 11:30. Колонна, состоящая из 16 исторических вагонов разных эпох, проедет по маршруту от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского. С 12:00 до 17:00 на улице Сергия Радонежского состоится выставка исторической техники.

Кроме того, гостей мероприятия ждут интерактивные зоны в духе 1930-х годов, выставка костюмов работников трамвайного комплекса, фотозоны, детские площадки, мастер-классы и игры. Также горожан и гостей города ждут бесплатные еда и напитки, музыкальные выступления артистов и концерт певицы Юлии Савичевой.

Ранее сообщалось, что в текущем году число беспилотных трамваев в Москве вырастет до 15 – планируется запустить еще 11 новых составов. При этом поставка 50 трамваев "Львенок-Москва" завершит полное обновление парка столицы. Продолжится и развитие трамвайных диаметров – появится маршрут Т2 от МЦД Новогиреево до станции метро "Чертановская".

