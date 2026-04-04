04 апреля, 13:42

Юрист Южалин: рабочая пятница в преддверии Пасхи не будет сокращенной

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Пятница 10 апреля, предшествующая Пасхе, которая в этом году выпадает на 12-е число, не будет сокращенной, заявил юрист Александр Южалин в беседе с РИА Новости.

Согласно трудовому законодательству РФ, Пасха не является официальным выходным, поэтому сокращенный рабочий день в пятницу не предусмотрен.

"Сокращенный же рабочий день устанавливается всегда накануне нерабочего праздничного дня", – пояснил эксперт.

Помимо этого, Пасха всегда выпадает на воскресенье, в связи с чем, если бы этот день был нерабочим, уменьшение продолжительности трудового времени затронуло бы субботу, которая, как подметил Южалин, и так является выходным для большинства россиян.

Однако юрист подчеркнул, что, хотя по закону 10 апреля не будет сокращенным, работодатели могут самостоятельно установить такой режим по своему усмотрению.

Более того, субъекты РФ имеют право устанавливать свои региональные праздничные дни, помимо тех, которые определены Трудовым кодексом, продолжил эксперт. Обычно такие дополнительные выходные дни приурочены к религиозным праздникам и могут варьироваться в зависимости от региона. Например, в соответствии с указом главы Крыма, понедельник, 13 апреля 2026 года, объявлен нерабочим днем в честь празднования Святой Пасхи Христовой.

Всего в текущем месяце россиян ожидают 8 выходных дней. При этом рабочий день 30 апреля будет сокращен на один час в связи с наступлением праздника Весны и Труда.

Таким образом, для сотрудников, работающих по графику пятидневной недели с восьмичасовым рабочим днем, 30-го числа рабочее время составит 7 часов.

