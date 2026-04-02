В РФ рабочий день 30 апреля будет сокращен на один час

Рабочий день 30 апреля будет сокращен на один час в связи с наступлением праздника Весны и Труда. Об этом в интервью РИА Новости сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Согласно Трудовому кодексу РФ, продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному, уменьшается на один час. Для сотрудников, работающих по графику пятидневной недели с восьмичасовым рабочим днем, 30 апреля рабочее время составит 7 часов.

Балынин уточнил, что наличие в месяце праздничных и сокращенных дней не влияет на размер заработной платы работников с окладной системой оплаты, так как она начисляется пропорционально фактически отработанному времени.

Ранее доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев сообщил, что россиян в апреле ожидают 8 выходных дней. Он отметил, что в этом месяце нет нерабочих праздничных дней, предусмотренных статьей 112 Трудового кодекса РФ.