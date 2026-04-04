В парламенте Армении назвали маловероятным выход из ОДКБ и ЕАЭС

Армения вряд ли выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это может случиться, если Россия повысит цены на поставляемый газ, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Не думаю, что до этого дойдет, потому что я знаю, что после этого произошел очень хороший разговор между руководителями двух стран: очень рабочий и эффективный", – цитирует его ТАСС.

По словам спикера парламента, власти страны защищают интересы государства, ничего не делая против России.

Республика заморозила активность в ОДКБ в 2024 году. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, организация якобы создала угрозы для суверенитета Армении. В марте 2025-го Ереван отказался подписать документ, предусматривающий финансирование ОДКБ.

Замглавы армянского МИД Ваан Костанян обращал внимание, что Армения остается членом Евразийского экономического союза и продолжает углублять сотрудничество с Евросоюзом.

Он уточнял, что окончательное решение по ОДКБ будет принято, если его члены, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением по поводу нападения Азербайджана на армянскую территорию в 2021 и 2022 годах.

