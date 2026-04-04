Новости

Новости

04 апреля, 10:26

Мэр Москвы

Собянин: для удобства москвичей развиваем цифровые сервисы в сфере культуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти продолжают активное развитие цифровых сервисов в сфере культуры для удобства горожан, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

В посте мэр выделил особо значимые результаты, которых удалось достичь в 2025 году. Например, был запущен сервис "Мосбилет" на портале mos.ru, который позволяет приобретать билеты в городские культурные учреждения без комиссии. Платформа предлагает подборку событий по интересам и доступ к более чем 27 тысячам мероприятий.

Также был завершен процесс оцифровки и внесения данных о музейных коллекциях в Государственный каталог Музейного фонда России. Упомянул градоначальник и о расширении функционала онлайн-трансляций Московского зоопарка. В частности, там появилась возможность пересматривать эфиры, были установлены камеры в новых вольерах и создана англоязычная версия проекта.

"Последние пять лет горожане активно пользуются единым читательским билетом, который можно оформить на mos.ru. Его получили уже свыше 1,3 миллиона москвичей, только в прошлом году – 163 тысячи человек", – заключил Собянин.

Москва входит в тройку мировых городов по числу культурных мероприятий и достопримечательностей, отмечал ранее глава столицы. По его словам, в прошлом году в городских культурных учреждениях побывали 340 миллионов раз.

В частности, парки культуры и отдыха посетили 282,5 миллиона раз, культурные центры и библиотеки – 26,3 миллиона, музеи и выставочные залы – около 19 миллионов, театры – более 5 миллионов, концерты – 2,4 миллиона, цирк – 0,9 миллиона.

