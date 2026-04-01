Собянин: концертные площадки Москвы в 2025 году посетили 2,4 млн зрителей

В 2025 году концертные площадки Москвы посетили 2,4 миллиона человек, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Среди главных событий – XXV фестиваль "Триумф джаза", IV Московский джазовый фестиваль, III Летний музыкальный фестиваль и "Культурный город" в парке "Зарядье", а также Рождественский фестиваль и фестиваль "Москва встречает друзей" в Доме музыки.

Мэр отметил, что цирковые представления в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского собрали 943 тысячи зрителей. Также в девятый раз прошел Всемирный фестиваль циркового искусства "ИДОЛ-2025", а новой визитной карточкой сезона стали шоу в шапито с участием лучших артистов страны на открытых площадках.

"Много концертов, спектаклей и постановок было организовано для бойцов СВО и жителей новых территорий. Всего в 2025 году Культбригада Москонцерта провела свыше 320 мероприятий", – добавил Собянин.

Вместе с тем продолжается международное культурное сотрудничество: в 2025 году в столице выступили артисты и коллективы из 24 стран мира.

В планах на 2026 год:



открытие первого Московского международного конкурса композиторов;

возрождение исторической концертной площадки "Эстрада Шаляпина" в парке "Сокольники";

модернизация Московского театрально-концертного центра Павла Слободкина на Арбате и залов Москонцерта на Пушечной;

начало модернизации Малой спортивной арены "Лужники", где появится многофункциональный молодежный центр для мероприятий.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в тройку городов мира с наибольшим количеством культурных мероприятий и достопримечательностей. В прошлом году в городских культурных учреждениях побывали 340 миллионов раз. В частности, парки культуры и отдыха посетили 282,5 миллиона раз.