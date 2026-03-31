Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 10:50

Мэр Москвы

Собянин сообщил о планах модернизации культурных центров Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

17 библиотек и 20 помещений культурных центров обновили в Москве в 2025 году. В 2026-м эта работа будет продолжена, сообщил Сергей Собянин в MAX.

В частности, до конца этого года в столице будет завершена реставрация КЦ "ЗИЛ" по адресу Восточная улица, дом 4, корпус 1. Также, добавил градоначальник, специалисты завершат реконструкцию КЦ "Авангард" по адресу улица Генерала Белова, дом 18.

Мэр напомнил, что в прошлом году была проведена комплексная реконструкция культурного центра "Москвич" у метро "Текстильщики". Теперь его двери снова открыты для посетителей.

Помимо этого, в столичных парках обустроили лесные библиотеки, где можно читать книги, представленные в электронном каталоге. Для этого необходимо отсканировать QR-код. Там же жители и гости города могут работать, посещать мастер-классы, лекции и литературные чтения.

Кроме того, в 2026 году в Москве продолжат восстановление объектов культурного наследия. Сейчас в городе действуют порядка 500 разрешений на работы по сохранению этих памятников. Они касаются зданий Политехнического музея и Центрального телеграфа, усадьбы Останкино и других.

мэр Москвыкультурагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика