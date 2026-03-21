Собянин рассказал о планах по реставрации памятников Москвы в 2026 году

В 2026 году запланирована реставрация более 10 памятников в Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По его словам, с 2011 года в Москве восстановлено около 300 произведений монументального искусства, свыше 700 архитектурно-художественных надгробий и объектов воинских и исторических некрополей.

В числе отреставрированных памятников – монумент доктору Ф. П. Гаазу на Малом Казенном переулке, памятники основоположникам гидро- и аэродинамики Н. Е. Жуковскому и космонавтики К. Э. Циолковскому на Ленинградском проспекте, а также монументы государственным деятелям и полководцам М. И. Кутузову на Кутузовском проспекте и М. В. Фрунзе на Суворовской площади.

Среди художественных скульптур обновлены "Похищение Прозерпины" в Большом Афанасьевском переулке и "Рабочий" на Воронцовской улице.

"В планах на этот год – привести в порядок больше 10 монументов", – отметил Собянин.

Он подчеркнул, что поддержка и сохранение исторического и культурного наследия остаются приоритетом столичных властей.

В столице продолжается программа реставрации и возрождения памятников архитектуры, рассказал ранее глава города. В прошлом году работы велись на более чем 500 объектах, на 144 из них они уже завершились.

При этом всего за последние 15 лет в Москве отреставрировали 2 491 объект культурного наследия.