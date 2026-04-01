Иран запустил беспилотники по американскому авианосцу "Авраам Линкольн"

Иран запустил несколько беспилотников в сторону американской авианосной ударной группы "Авраам Линкольн" на севере Индийского океана. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Согласно спутниковым снимкам, авианосная группа отступила вглубь Индийского океана", – говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания IRIB.

Иранские военные также заявили о поражении с помощью ракет израильского нефтяного танкера Aqua 1 в центральной части Персидского залива. По данным КСИР, в ходе атаки судно загорелось.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

В марте Соединенные Штаты передали Ирану план из 15 пунктов по завершению конфликта. В МИД Исламской Республики указали, что Иран пока не направлял официальный ответ на план и не выдвигал условий.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что военная операция против Исламской Республики подходит к концу. Он обратил внимание на срок в 2–3 недели.