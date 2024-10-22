В Москве возместят затраты предпринимателей на украшение витрин к Новому году

В Москве решили возместить затраты предпринимателей на украшение витрин к Новогодним праздникам. Гранты дадут гостиничной сфере, общепиту и торговле, передает портал мэра и правительства столицы.

Прием заявок уже начался. Их ждут от тех, кто платит налоги в Москве, обладает правом собственности или пользования на объект, где расположен бизнес. А также зарегистрировался как ИП или юрлицо не менее года назад.

Город компенсирует траты на разработку оформления, закупку украшений и даже возместит расходы на их доставку и установку. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

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