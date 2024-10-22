Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 11:30

Город

В Москве возместят затраты предпринимателей на украшение витрин к Новому году

В Москве возместят затраты предпринимателей на украшение витрин к Новому году

Более четырех десятков дорожных объектов построят в Москве за два года

"Мой район. Новости": новые выделенки появились в четырех округах Москвы

Сергей Собянин назвал объекты ЦАО, которые благоустроили в этом году

В проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучший книжный магазин

Более тысячи городских памятников помыли в Москве в преддверии зимы

В Московском зоопарке показали, как моржиху обучают трюкам

Собянин рассказал о благоустройстве исторических объектов в центре Москвы

Столичный Дептранс рассказал о дорожной ситуации 22 октября

В Хамовниках отреставрируют доходный дом Бройдо

В Москве решили возместить затраты предпринимателей на украшение витрин к Новогодним праздникам. Гранты дадут гостиничной сфере, общепиту и торговле, передает портал мэра и правительства столицы.

Прием заявок уже начался. Их ждут от тех, кто платит налоги в Москве, обладает правом собственности или пользования на объект, где расположен бизнес. А также зарегистрировался как ИП или юрлицо не менее года назад.

Город компенсирует траты на разработку оформления, закупку украшений и даже возместит расходы на их доставку и установку. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика