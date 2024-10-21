21 октября, 13:00Новости
Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как проект "Чистое небо" преобразил Москву
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 900 километров воздушных проводов убрали под землю в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В пяти надземных переходах на МКАД обновили остекление, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Завершить сезон летней навигации на Москве-реке планируют 14 ноября, заявили в пресс-службе Канала имени Москвы.