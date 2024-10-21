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21 октября, 13:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как проект "Чистое небо" преобразил Москву

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как проект "Чистое небо" преобразил Москву

Сергей Собянин рассказал, как Москва заботится о памятниках архитектуры

Собянин: более 900 км проводов убрали под землю в рамках проекта "Чистое небо"

Пассажиры совершили более 150 тысяч поездок на новом трамвайном маршруте №2

Работники пищевой промышленности отмечают свой профессиональный праздник

Собянин: пассажиры совершили более 150 тысяч поездок на новом трамвайном маршруте № 2

Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником

Собянин: в Раменском городском округе отражена атака летевшего к Москве БПЛА

Собянин: инвестиционный портал Москвы посетили более 3 млн раз с начала года

Собянин: более 160 человек победили в десятом Московском чемпионате "Абилимпикс"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 900 километров воздушных проводов убрали под землю в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В пяти надземных переходах на МКАД обновили остекление, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Завершить сезон летней навигации на Москве-реке планируют 14 ноября, заявили в пресс-службе Канала имени Москвы.

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