Подготовка к зиме началась на фонтанном комплексе на Поклонной горе в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Рабочие начали готовить фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе в Москве к зиме, пишет пресс-служба комплекса городского хозяйства города.

"Это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны", – цитирует ведомство слова заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова.

Он уточнил, что специалисты сначала промоют сооружение при помощи щеток, моющего средства и воды под высоким давлением. Очистка продлится 7 дней, для этого понадобятся 4 бригады и 4 поливомоечных машины.

После этого рабочие начнут консервацию фонтанов, включая демонтаж форсунок и светильников, установку заглушек и защиты для чаши.

В целом около 2 000 инженерных сооружений Москвы будут помыты в рамках подготовки к зиме. В их число входит промывка более 1 100 памятников и монументов, уточнял ранее Бирюков.

