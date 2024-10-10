Около 2 тыс инженерных сооружений Москвы будут помыты перед зимой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 2 000 инженерных сооружений Москвы будут помыты в рамках подготовки к зиме, пишет пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Масштабные работы, по словам заммэра Петра Бирюкова, пройдут на мостах, тоннелях, подземных и надземных переходах, фонтанах, причалах, набережных и памятниках.

Сначала будут очищены и промыты конструктивные элементы и сходы, потом их обработают нейтральным раствором. Для памятников и фонтанов применят щадящий режим и их почистят вручную. При этом для мостов и тоннелей применят щелочь.

Работы необходимо будет провести до наступления устойчивой отрицательной температуры воздуха. Будут задействованы свыше 250 единиц спецтехники, а также около 2 000 рабочих.



Ранее Бирюков уточнял, что общее число памятников и монументов, которые будут подготовлены к зиме 2024–2025, составляет 1 100 штук. В целом очистка памятников проводится регулярно по плану с апреля по октябрь.

