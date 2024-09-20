В Москве промоют дороги и тротуары с шампунем для подготовки к зиме

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В рамках подготовки к зимнему периоду 21 сентября в Москве проведут мойку дорог и тротуаров с использованием специального шампуня. Об этом сообщил телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Весной и осенью регулярно проводится мойка дорог с применением специального шампуня, который помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, не смываемые обычной водой.

Сначала проводится промывка со специальным средством, а затем – обычная мойка водой. Применяемое моющее средство является безопасным: оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

"В недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады коммунальных служб", – добавил заммэра.

Между тем в Москве установили около 5,5 тысячи энергоэффективных светильников в фонари. Современные светильники дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии, отметил заммэра Бирюков. При этом с 2011 года количество осветительных приборов в столице возросло более чем в два раза, а энергопотребление не изменилось.