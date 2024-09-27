Снегоплавильные пункты в Москве подготовили к зимнему периоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перед зимним сезоном городские службы Москвы завершили подготовку 51 стационарного снегоплавильного пункта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Общая мощность пунктов позволит перерабатывать около 650 тысяч кубометров снега в сутки.

"В настоящее время все оборудование готово к работе. В октябре мы проведем финальные испытания", – уточнил заммэра.

Он также отметил, что все пункты соответствуют современным стандартам и не наносят вред окружающей среде.

Накануне в столичном метрополитене началась подготовка к зимнему сезону, в рамках которой в метро возвращают около 6 тысяч вторых вестибюльных дверей. Помимо этого, специалисты проверяют воздушно-тепловые завесы: они находятся на входах и выходах и обеспечивают нагрев воздуха. На текущем этапе тоннельная вентиляция и кондиционеры в поездах переводятся на зимний режим работы.