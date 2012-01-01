Москвичам рассказали, когда в столице включат отопление в 2024 году

В столичный регион пришли первые заморозки: синоптики обещают до минус 4 градусов ночью во вторник и среду, 24–25 сентября. В соцобъектах Подмосковья отопление начнут включать уже с 29-го числа – расскажем, при какой погоде ждать начала отопительного сезона в Москве.
Когда включают тепло?
Начало отопительного сезона в столице напрямую зависит от погоды: тепло дают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней держится ниже 8 градусов и, по прогнозам, потепления не ожидается. Например, в прошлом году это произошло 3 октября.
Распоряжение о старте сезона дает правительство города: сначала батареи включают в детских садах, школах, больницах, поликлиниках и других социальных объектах, только после этого – в жилых домах, лишь на последнем этапе – на промышленных предприятиях. Весь процесс занимает до пяти дней.
В целом к новому зимнему сезону в столице в срок подготовили свыше 34 тысяч жилых домов, 8,5 тысячи социально значимых объектов, а также 30,8 тысячи административных и нежилых зданий
Заммэра также уточнил, что к работе готовы девять тысяч километров магистральных и девять тысяч километров разводящих сетей.
Температурные нормы
Согласно нормативам, во время отопительного сезона температура в жилом помещении должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых комнатах – не ниже 20.
В детских садах температурные нормы зависят от назначения помещения. Например, в спальнях, столовой, помещениях для занятий и утренников столбики термометра не должны опускаться ниже 18 градусов. В спортивных залах температура не может быть ниже 17, а вот в душевых необходимо поддерживать температуру на уровне 25.
В школах во всех основных помещениях нормальной считается температура от 18 до 24 градусов. Если речь идет о спортзале и мастерских, то там может быть прохладнее – от 17 до 20 градусов.
На рабочем месте все зависит от вида нагрузки:
- если сотрудники занимаются активной деятельностью, оптимальная температура может колебаться от 16–18 градусов;
- если речь о предприятиях точного приборо- и машиностроения, то до 22–24 градусов;
- в офисе столбики термометров не должны быть ниже 21–23 градусов.
Важно знать: во время сезона специалисты могут отключать отопление в жилом помещении, но не больше чем на 24 часа в течение месяца.
Разово отопление могут выключить на 16 часов, если температура в помещении сохраняется выше 12 градусов. Если термометр показывает 10–12 градусов, то тепло не должны отключать больше чем на восемь часов. Если температура в квартире еще ниже – 8–10 градусов, то отопление не имеют права отключать больше чем на четыре часа.
При этом за каждый лишний час плата за отопление в расчетном периоде, когда произошло отключение, снижается на 0,15%.
В детских садах, школах и больницах вообще запрещено отключать отопление до конца отопительного периода.
Как измерить температуру в жилом помещении?
Чтобы правильно измерить температуру, необходимо предварительно закрыть все окна и двери и встать с термометром в центре самой большой комнаты (на пересечении диагоналей, проведенных из углов).
Важно держать измерительный прибор на высоте одного метра от пола и на расстоянии не менее 0,5 метра до ближайшего отопительного прибора и наружной стены.
Нет тепла: что делать?
В случае если после пяти дней после старта отопительного сезона в квартире не появится тепло, необходимо:
- позвонить на горячую линию 8 (800) 100-23-29;
- оставить заявку через сервис "Вызов мастера" ;
- оставить заявку в мобильном приложении "Госуслуги Москвы";
- позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей +7 (495) 539-59-59.
В случае когда температура в квартире не соответствует нормам даже с работающими батареями, можно воспользоваться контактами, которые указаны выше.