Москвичам рассказали, когда в столице включат отопление в 2024 году

В столичный регион пришли первые заморозки: синоптики обещают до минус 4 градусов ночью во вторник и среду, 24–25 сентября. В соцобъектах Подмосковья отопление начнут включать уже с 29-го числа – расскажем, при какой погоде ждать начала отопительного сезона в Москве.



Когда включают тепло?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Начало отопительного сезона в столице напрямую зависит от погоды: тепло дают, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней держится ниже 8 градусов и, по прогнозам, потепления не ожидается. Например, в прошлом году это произошло 3 октября.

Распоряжение о старте сезона дает правительство города: сначала батареи включают в детских садах, школах, больницах, поликлиниках и других социальных объектах, только после этого – в жилых домах, лишь на последнем этапе – на промышленных предприятиях. Весь процесс занимает до пяти дней.

В целом к новому зимнему сезону в столице в срок подготовили свыше 34 тысяч жилых домов, 8,5 тысячи социально значимых объектов, а также 30,8 тысячи административных и нежилых зданий

Петр Бирюков заместитель мэра Москвы Была организована масштабная подготовка 13 ТЭЦ, 38 районных и 44 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон

Заммэра также уточнил, что к работе готовы девять тысяч километров магистральных и девять тысяч километров разводящих сетей.

Температурные нормы

Согласно нормативам, во время отопительного сезона температура в жилом помещении должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых комнатах – не ниже 20.

В детских садах температурные нормы зависят от назначения помещения. Например, в спальнях, столовой, помещениях для занятий и утренников столбики термометра не должны опускаться ниже 18 градусов. В спортивных залах температура не может быть ниже 17, а вот в душевых необходимо поддерживать температуру на уровне 25.

В школах во всех основных помещениях нормальной считается температура от 18 до 24 градусов. Если речь идет о спортзале и мастерских, то там может быть прохладнее – от 17 до 20 градусов.

На рабочем месте все зависит от вида нагрузки:

если сотрудники занимаются активной деятельностью, оптимальная температура может колебаться от 16–18 градусов;

если речь о предприятиях точного приборо- и машиностроения, то до 22–24 градусов;

в офисе столбики термометров не должны быть ниже 21–23 градусов.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Важно знать: во время сезона специалисты могут отключать отопление в жилом помещении, но не больше чем на 24 часа в течение месяца.

Разово отопление могут выключить на 16 часов, если температура в помещении сохраняется выше 12 градусов. Если термометр показывает 10–12 градусов, то тепло не должны отключать больше чем на восемь часов. Если температура в квартире еще ниже – 8–10 градусов, то отопление не имеют права отключать больше чем на четыре часа.

При этом за каждый лишний час плата за отопление в расчетном периоде, когда произошло отключение, снижается на 0,15%.

В детских садах, школах и больницах вообще запрещено отключать отопление до конца отопительного периода.

Как измерить температуру в жилом помещении?

Чтобы правильно измерить температуру, необходимо предварительно закрыть все окна и двери и встать с термометром в центре самой большой комнаты (на пересечении диагоналей, проведенных из углов).

Важно держать измерительный прибор на высоте одного метра от пола и на расстоянии не менее 0,5 метра до ближайшего отопительного прибора и наружной стены.



Нет тепла: что делать?

В случае если после пяти дней после старта отопительного сезона в квартире не появится тепло, необходимо:



позвонить на горячую линию 8 (800) 100-23-29;

оставить заявку через сервис "Вызов мастера" ;

оставить заявку в мобильном приложении "Госуслуги Москвы";

позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК для потребителей +7 (495) 539-59-59.

В случае когда температура в квартире не соответствует нормам даже с работающими батареями, можно воспользоваться контактами, которые указаны выше.

