Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 34 тысяч жилых домов, 8,5 тысячи социально значимых объектов, 30,8 тысячи административных и нежилых зданий подготовлены к отопительному сезону в столице. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, все проводимые в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду мероприятия, которые начались в конце апреля, завершились в установленный графиком срок – до 25 августа. На протяжении этого времени специалисты ПАО "МОЭК" проводили гидравлические и температурные испытания на более 18 тысячах километров тепловых сетей, что позволило своевременно выявить участки, которые необходимо было привести в порядок.

"Была организована масштабная подготовка 13 ТЭЦ, 38 районных и 44 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон", – подчеркнул Бирюков.

Он также уточнил, что специалистам удалось реализовать регламентные работы на почти 130 тысячах километров электрических, 8,9 тысячи километров газовых, порядка 13 тысяч километров водопроводных и 9,5 тысячи километров канализационных сетей. Кроме того, МОЭК подготовила к новому сезону аварийные бригады и предоставила им необходимую технику вместе с материалами.

Вместе с этим в Москве подготовлены к новому отопительному сезону более 4,5 тысячи школ и детских садов. Бирюков подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду этих учреждений находится на особом контроле, так как с началом отопительного сезона в эти организации тепло подается в первую очередь.

