Собянин вручил награды работникам комплекса городского хозяйства Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин подвел итоги реализации программы развития городской среды и вручил награды выдающимся сотрудникам комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы. Церемония награждения проходила в рамках торжественного мероприятия в концертном зале "Москва".

Так, благодарственные письма получили ряд сотрудников комплекса, также награды были вручены трудовым династиям. В свою очередь, группа москвичей была удостоена звания "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы".

"Подводить итоги работы комплекса городского хозяйства – честно говоря, это очень сложно сделать. Сложно сделать не потому, что вы что-то не доделали, а потому, что тот объем работы, который вы выполняете, просто огромен", – сказал мэр.

Помимо своих обязанностей, специалисты КГХ также оказывают помощь Донецку, Луганску, Севастополю, а также Курской области, подчеркнул градоначальник. Сотрудники комплекса занимаются в городах строительством, ремонтом и восстановлением. Например, в Курской области за короткий срок были развернуты около 20 тысяч мест для эвакуации граждан.

"И помимо этого, еще сотни машин везут элементы оборонительных сооружений для защиты от врага на линии соприкосновения с противником", – объяснил Собянин.

Он обратил внимание, что, несмотря на такой объем работы, столичный КГХ своевременно решает возложенные на него задачи по обеспечению функционирования самой Москвы. Так, жилищно-коммунальная система уже подготовлена к зимнему отопительному сезону.

Кроме того, в текущем году специалисты развернули большой комплекс благоустроительных работ. Обычно за год они благоустраивают сотни московских улиц, уточнил Собянин. В обязанности комплекса еще входят работы по развитию здравоохранения и образования. Например, на сегодняшний день в мегаполисе реконструировано свыше 200 поликлиник.

"С этого года запустили проект реконструкции школ, по масштабу который еще раз в пять больше, чем то, что вы до этого делали. У нас 4,5 тысячи зданий образования, из них 1,5 тысячи требуют серьезной реконструкции и ремонта. <...> Такая работа по плечу только комплексу городского хозяйства Москвы", – подчеркнул мэр.

Также он обратил внимание, что с каждым годом столичный комплекс решает все больше, в связи с чем градоначальник пожелал специалистам успехов и поблагодарил их за работу.

Накануне мэр вручил государственные и городские награды москвичам. Так, ордена Дружбы и Пирогова, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медаль Луки Крымского получили некоторые столичные жители за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, ряд столичных жителей были удостоены медалей "За спасение погибавших" и "За отвагу на пожаре" за смелые и решительные действия, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

