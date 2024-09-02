Более миллиона газовых плит проверили в Москве с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства (КГХ) проверили свыше миллиона плит, что составляет около 60% от их общего числа, в период с января по август 2024 года, рассказал заммэра Петр Бирюков.

"В ходе проверок незначительные неполадки газовики устраняют на месте, при обнаружении серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту", – цитируют вице-мэра в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Вопрос газовой безопасности стоит на особом внимании. Специалисты проводят плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы ежегодно в соответствии с графиком.

Как уточнили в ведомстве, срок службы газовой плиты в среднем составляет 10–12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, а также нарушается теплоизоляция духового шкафа. При этом поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, так как им необходима замена.

Кроме того, обязательным атрибутом газовый плиты является система "газ-контроль". Она приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло. При этом ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилья.

Для удобства горожан информацию о датах и времени проведения проверок газового оборудования заранее размещают на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.

Ранее москвичей предупредили об участившихся случаях мошенничества, когда в квартиры горожан под видом сотрудников коммунальных служб приходят злоумышленники.

Под влияние аферистов попадают пожилые люди. Мошенники предлагают им услуги по поверке или замене счетчиков, проверке газовых плит или пытаются продать дорогостоящее оборудование.