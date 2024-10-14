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14 октября, 18:15

Транспорт

В районе "Москва-Сити" изменили схему движения

В районе "Москва-Сити" изменили схему движения

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На Третьем транспортном кольце изменена схема движения

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На ТТК в районе проспекта Багратиона изменилась схема движения

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На ТТК в районе проспекта Багратиона изменилась схема движения. Теперь путь из комплекса "Москва-Сити" на проспект стал на 1 километр короче.

Теперь по развязке Третьего транспортного кольца после разворота автомобилисты сразу попадают на проспект Багратиона. Раньше при движении из "Делового центра" на проспект Багратиона водителям приходилось объезжать по Шелепихинской набережной и Звенигородскому шоссе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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