В Москве реализовали 69 проектов ЦОДД по переразметке дорог для экономии времени в пути

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Столичный Дептранс реализовал 69 проектов ЦОДД по переразметке дорог с января. Еще около 12 будут завершены до конца года, сообщил заммэра Максим Ликсутов.

"Переразметка позволяет делать поездки быстрее и комфортнее без изменения ширины дорог даже на магистралях с интенсивным трафиком", – цитируют вице-мэра в телеграм-канале транспортного ведомства.

Так, специалисты добавили 5-ю полосу на участке ТТК от улицы Гаврикова до проспекта Мира. Благодаря ей проезд стал на 20% быстрее.

В планах еще обустройство нескольких разворотов на улице Обручева, которые сократят путь водителей на разных участках улицы от 300 метров до 1 километра. Также Дептранс организует двухстороннее движение на эстакаде с улицы Генерала Тюленева над Профсоюзной, чтобы сократить время проезда на 5–15 минут.

Между тем за год на западе Москвы также были реализованы еще 54 проекта дорожных кураторов ЦОДД. Например, для безопасности пешеходов сделали 16 пешеходных переходов, четыре места с новыми светофорами и шесть островков безопасности в разметке.

Кроме того, на 54 улицах были улучшены схемы движения, сделаны 11 дополнительных полос перед перекрестками и на съездах, а также нанесена "вафельная" разметка на семи перекрестках. В этом году планируется сделать развороты на Мосфильмовской улице для улучшения транспортной связи в районе Раменки и установить светофор на пешеходном переходе на улице Коштоянца для перехода жителей рядом с остановкой "Олимпийские пруды".

