19 сентября, 11:03Город
Более 50 проектов для безопасного движения реализовано в ЗАО за год
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На западе Москвы за год реализовано 54 проекта дорожных кураторов ЦОДД. Об этом столичный Дептранс сообщил в телеграм-канале.
Для безопасности пешеходов сделали:
- 16 пешеходных переходов;
- три места с ограничением скорости рядом со школами, парками;
- четыре места с новыми светофорами;
- шесть островков безопасности в разметке.
Для экономии времени в пути и безопасного движения на переходах:
- улучшены схемы движения на 54 улицах;
- сделаны 11 дополнительных полос перед перекрестками и на съездах;
- нанесена "вафельная" разметка на семи перекрестках;
- установлены малые знаки на 27 улицах для снижения визуального шума;
- обустроены 2,3 тысячи машино-мест вместо хаотичной парковки.
По данным ведомства, на перекрестке улиц Производственной и Авиаторов появились диагональные пешеходные переходы, а на внешней стороне МКАД от проспекта Генерала Дорохова до улицы Рябиновой увеличилась пропускная способность за счет дополнительной полосы.
В этом году планируется сделать развороты на Мосфильмовской улице для улучшения транспортной связи в районе Раменки и установить светофор на пешеходном переходе на улице Коштоянца для перехода жителей рядом с остановкой "Олимпийские пруды".
"По поручению Сергея Собянина продолжаем улучшать условия движения в городе", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее Собянин сообщал, что за первые шесть месяцев 2024 года в Москве обустроили 60 пешеходных переходов, которые смогли улучшить движение в 200 местах. Кроме того, с начала года при помощи переразметки специалисты добавили 59 полос, еще на 10 перекрестках появилась "вафельная" разметка. По словам градоначальника, кураторы ЦОДД ежегодно реализуют около тысячи проектов для улучшения дорожной инфраструктуры в городе.
Сергей Собянин рассказал, как улучшается дорожное движение в Москве