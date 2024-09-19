Более 50 проектов для безопасного движения реализовано в ЗАО за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На западе Москвы за год реализовано 54 проекта дорожных кураторов ЦОДД. Об этом столичный Дептранс сообщил в телеграм-канале.

Для безопасности пешеходов сделали:

16 пешеходных переходов;

три места с ограничением скорости рядом со школами, парками;

четыре места с новыми светофорами;

шесть островков безопасности в разметке.

Для экономии времени в пути и безопасного движения на переходах:

улучшены схемы движения на 54 улицах;

сделаны 11 дополнительных полос перед перекрестками и на съездах;

нанесена "вафельная" разметка на семи перекрестках;

установлены малые знаки на 27 улицах для снижения визуального шума;

обустроены 2,3 тысячи машино-мест вместо хаотичной парковки.

По данным ведомства, на перекрестке улиц Производственной и Авиаторов появились диагональные пешеходные переходы, а на внешней стороне МКАД от проспекта Генерала Дорохова до улицы Рябиновой увеличилась пропускная способность за счет дополнительной полосы.

В этом году планируется сделать развороты на Мосфильмовской улице для улучшения транспортной связи в районе Раменки и установить светофор на пешеходном переходе на улице Коштоянца для перехода жителей рядом с остановкой "Олимпийские пруды".

"По поручению Сергея Собянина продолжаем улучшать условия движения в городе", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Собянин сообщал, что за первые шесть месяцев 2024 года в Москве обустроили 60 пешеходных переходов, которые смогли улучшить движение в 200 местах. Кроме того, с начала года при помощи переразметки специалисты добавили 59 полос, еще на 10 перекрестках появилась "вафельная" разметка. По словам градоначальника, кураторы ЦОДД ежегодно реализуют около тысячи проектов для улучшения дорожной инфраструктуры в городе.