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19 сентября, 11:03

Город

Более 50 проектов для безопасного движения реализовано в ЗАО за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На западе Москвы за год реализовано 54 проекта дорожных кураторов ЦОДД. Об этом столичный Дептранс сообщил в телеграм-канале.

Для безопасности пешеходов сделали:

  • 16 пешеходных переходов;
  • три места с ограничением скорости рядом со школами, парками;
  • четыре места с новыми светофорами;
  • шесть островков безопасности в разметке.

Для экономии времени в пути и безопасного движения на переходах:

  • улучшены схемы движения на 54 улицах;
  • сделаны 11 дополнительных полос перед перекрестками и на съездах;
  • нанесена "вафельная" разметка на семи перекрестках;
  • установлены малые знаки на 27 улицах для снижения визуального шума;
  • обустроены 2,3 тысячи машино-мест вместо хаотичной парковки.

По данным ведомства, на перекрестке улиц Производственной и Авиаторов появились диагональные пешеходные переходы, а на внешней стороне МКАД от проспекта Генерала Дорохова до улицы Рябиновой увеличилась пропускная способность за счет дополнительной полосы.

В этом году планируется сделать развороты на Мосфильмовской улице для улучшения транспортной связи в районе Раменки и установить светофор на пешеходном переходе на улице Коштоянца для перехода жителей рядом с остановкой "Олимпийские пруды".

"По поручению Сергея Собянина продолжаем улучшать условия движения в городе", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Собянин сообщал, что за первые шесть месяцев 2024 года в Москве обустроили 60 пешеходных переходов, которые смогли улучшить движение в 200 местах. Кроме того, с начала года при помощи переразметки специалисты добавили 59 полос, еще на 10 перекрестках появилась "вафельная" разметка. По словам градоначальника, кураторы ЦОДД ежегодно реализуют около тысячи проектов для улучшения дорожной инфраструктуры в городе.

Сергей Собянин рассказал, как улучшается дорожное движение в Москве

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