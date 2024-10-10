Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 18:00

Город

"Мой район. Новости": реконструкция доходного дома в Хамовниках завершится в 2024 году

"Мой район. Новости": реконструкция доходного дома в Хамовниках завершится в 2024 году

"Мой район. Новости": новые электробусные маршруты запущены в Бутове

"Мой район. Новости": более 250 тыс услуг оказала служба соцкоординаторов за три года

"Мой район. Новости": дворец госуслуг "Мои документы" возобновил работу на ВДНХ

Инсталляцию в виде чемоданчика врача установили на Манежной площади в Москве

"Мой район. Новости": более 500 лифтов заменили в Москве с начала 2024 года

Сергей Собянин исключил появление отдельных дорожек для самокатчиков в центре Москвы

Новости часа: реновацию жилья в Москве будут проводить на постоянной основе

Достижения Москвы представили на форуме "Финнополис"

"Это Москва. Строительство": откуда в Москве электричество

В Хамовниках продолжается реконструкция доходного дома, в рамках которой ему вернут исторический облик. Здание, расположенное на улице Остоженке, построили в 1800-х годах под руководством архитектора Александра Иванова в стиле поздней эклектики.

В свое время в нем проживали выдающиеся ученые и музыканты, а частым гостем когда-то был писатель Михаил Булгаков. Работы начались с подъездов. Специалисты полностью обновили лестничные ступени, перила, окна и чугунные кованные решетки.

Помимо этого, были проведены работы по восстановлению всего лепного декора и воссозданию утраченного лепного декора. Полностью реконструкция завершится в 2024 году. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика