"Мой район. Новости": реконструкция доходного дома в Хамовниках завершится в 2024 году

В Хамовниках продолжается реконструкция доходного дома, в рамках которой ему вернут исторический облик. Здание, расположенное на улице Остоженке, построили в 1800-х годах под руководством архитектора Александра Иванова в стиле поздней эклектики.

В свое время в нем проживали выдающиеся ученые и музыканты, а частым гостем когда-то был писатель Михаил Булгаков. Работы начались с подъездов. Специалисты полностью обновили лестничные ступени, перила, окна и чугунные кованные решетки.

Помимо этого, были проведены работы по восстановлению всего лепного декора и воссозданию утраченного лепного декора. Полностью реконструкция завершится в 2024 году. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".