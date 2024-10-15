В Москве завершился международный экспортный форум "Сделано в России". Всего в нем было организовано более 20 различных сессий, включая дискуссии и мастер-классы.

При этом ключевым мероприятием стала пленарная сессия "Карта российского экспорта. Маршрут построен" с участием ведущих профильных компаний. По словам генерального директора АО "ЭКСАР" Никиты Гусакова, основной задачей форума стало ознакомление компаний с тем, какие для них существуют возможности, и напоминание о важности экспорта.

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