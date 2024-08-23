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23 августа, 11:30

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Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

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В Москве упростили подтверждение российского гражданства по рождению для детей до 14 лет. Постановление подписал Сергей Собянин.

Теперь поставить штамп можно будет в районных центрах "Мои документы" или во флагманах без предварительной записи. Отметка о гражданстве нужна, если ребенок по свидетельству о рождении пересекает границу России, Абхазии, Белоруссии, Казахстана.

Раньше получить услугу можно было только в территориальных подразделениях по вопросам миграции главного управления МВД столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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